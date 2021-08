Cyrano: pubblicate le prime foto del musical di Joe Wright

Cyrano è stato girato in Sicilia, a Noto

Cyrano è il nuovo film musical di Joe Wright (L’ora più buia, La donna alla finestra) che trae ispirazione dall’omonima commedia musicale di fine ‘800 ideata da Edmond Rostand. La storia vede al centro il guerriero e poeta Cyrano de Bergerac, riconoscibile per il suo pronunciato naso, che è innamorato segretamente della bella Rossana, sua cugina. In questa versione inedita americana, il protagonista vede il volto dell’iconico Peter Dinklage (Il Trono di Spade, Funeral Party), mentre Haley Bennett (I magnifici 7, Le strade del male) incarna il suo amore irraggiungibile. Joe Wright non è nuovo a trasposizioni di questo tipo: ricordiamo infatti la sua versione di Anna Karenina (2012) direttamente da Lev Tolstòj e Orgoglio e Pregiudizio (2005), dalla penna di Jane Austen.

Nelle ultime ore, grazie a Variety, abbiamo dato un’occhiata alle prime immagini di Cyrano che potete trovare qui sopra. Nelle foto è possibile vedere da vicino una delle location scelte per la pellicola che è stata girata a Noto in Sicilia; un momento coreografato e una suggestiva immagine dove Cyrano e Rossana sono in un luminoso edificio. Per quanto siano poche, le istantanee in questione mettono sicuramente tanta curiosità sul prodotto finale, che potrebbe essere a tutti gli effetti una reinterpretazione intelligente del materiale originale.

Cyrano è scritto da Erica Schmidt (al suo esordio come sceneggiatrice) con la produzione di Metro-Goldwyn-Mayer e Working Title Films e la colonna sonora eseguita interamente dalla band americana The National. Il cast, oltre agli attori sopracitati, è composto anche da Kelvin Harrison Jr. nella parte di Christian, Bashir Salahuddin nel ruolo di Le Bret e Ben Mendelsohn che presta il volto a De Guiche. La realizzazione dovrebbe arrivare nelle sale il 25 dicembre 2021 negli Stati Uniti.