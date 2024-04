Crooks: trama, trailer, cast e location della serie Netflix girata in Liguria

Su Netflix le produzioni internazionali sono all’ordine del giorno. Proviene dalla Germania la nuova serie thriller poliziesca Crooks, pubblicata sulla piattaforma streaming il 24 marzo 2024. La serie, realizzata da Viola Films in collaborazione con W&B Television, è ambientata in Liguria ed è subito riuscita a incuriosire gli abbonati con un mix di trama avvincente, scorci mozzafiato e cast di talento. Scopriamola meglio in ogni sua sfaccettatura.

Le vicende di Crooks ruotano attorno a Charly, un uomo comune. Residente a Berlino con la famiglia, deve fare improvvisamente. conti col passato, quando lo costringono a organizzare un furto, minacciando l’incolumità delle persone care. Insieme a Joseph, un autista del clan di Vienna, finisce coinvolto in una rocambolesca fuga attraverso tre Paesi: Germania, Austria e Italia.

Tallonati da criminali privi di scrupoli, i due protagonisti dovranno affrontare delle grandi insidie, senza mai voltarsi indietro né indugi. Per sopravvivere e proteggere ciò a cui tengono saranno messi di fronte a scelte difficili. Avranno il fegato di andare in fondo oppure la battaglia (soprattutto con la propria coscienza) sarà troppo dura? Di seguito, vi proponiamo il trailer ufficiale di Crooks:

Crooks è una serie tedesca diretta da Marvin Kren con due personaggi chiave: Charly e Joseph, rispettivamente interpretati da Frederick Lau e Christopher F. Krutzler. Il cast (tra parentesi il ruolo affidato) include anche: Klara Mucci (Alina Lonescu), Nicolas Wanczycki (Serge), Jonathan Tittel (Jonas), Karl Welunschek, Kida Khodr Ramadan e Svenja Jung.

Uno dei maggiori luoghi delle riprese è stata la Liguria. Tra Genova, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi e Sestri Levante, il TV show ora disponibile su Netflix rende onore alla location.

