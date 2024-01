Critics Choice Awards 2024: la reazione di Ryan Gosling alla vittoria di Barbie è virale! [VIDEO]

Un’espressione per diventare meme! Ryan Gosling è uno degli attori più in vista nel patinato mondo di Hollywood. Capace di offrire sempre delle ottime performance sul grande schermo, il divo del grande schermo americano sembrava in odore di premio. In gara ai Critics Choice Awards 2024, concorreva al titolo di migliore non protagonista per Barbie, ma ne è uscito sconfitto. I votanti gli hanno, infatti, preferito Robert Downey Jr., magnifico in Oppenheimer.

Critics Choice Awards 2024: l’espressione di Ryan Gosling è di pura sorpresa

Poco male, comunque. Ryan Gosling ha, infatti, trionfato nella categoria miglior canzone. L’annuncio è stato dato da Bella Ramsey di The Last of Us e Anthony Ramos di In the Heights. A quanto pare, l’interprete non credeva nelle chance di trionfo. Eppure, i votanti hanno preferito la sua I’m Just Ken tra le varie candidate. Mentre introducevano i pezzi con una scenetta esilarante riguardante l’imperturbabile Ariana DeBose, il brano è stato decretato vincitore. La telecamera ha subito inquadrato Ryan Gosling, che, girata la testa, ha fissato per qualche istante l’obiettivo con un’espressione confusa. Mentre gli autori, Mark Ronson e Andrew Wyatt, erano in procinto di raggiungere il palcoscenico, la buffa scena ha intrattenuto i telespettatori.

Da allora la reaction è diventata virale. In tanti lo considerano un nuovo meme da aggiungere alla ricca collezione creata durante il tour promozionale dell’attore per Barbie. La chiave di lettura prevalente vuole che sia rimasto sorpreso dall’esito. Nella mimica facciale scorgono dello stupore: che pensasse a uno scherzo? Con il “grande dilemma” saremo costretti a convivere. Ai Golden Globes un pezzo aveva avuto la meglio, What Was I Made For?, scritto da Billie Eilish e suo fratello Finneas O’Connell.

