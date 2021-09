Cowboy Bebop: John Cho svela il suo personaggio preferito e non è quello che potreste pensare

Cowboy Bebop arriva su Netflix il 19 novembre 2021

Cowboy Bebop è una delle serie anime più importanti di sempre capace di cambiare completamente la storia di questo mezzo. La realizzazione, ideata da Shinichirō Watanabe, andata in onda a fine anni ’90, ha introdotto un complesso mondo western mixato al noir e alla filosofia, con tanto citazionismo cinematografico. Come fatto già con altri prodotti, Netflix ha pensato bene di portare sul piccolo schermo una sua versione dell’opera, in formato live action, che a breve colorerà il servizio on demand. Nonostante non dobbiamo aspettare molto, siamo venuti a conoscenza di una notizia molto interessante.

“Cool, Lost, Hungry” are all pretty accurate when it comes to describing Spike. we asked the cast of Cowboy Bebop to interview each other about the upcoming series. #Tudum pic.twitter.com/fexhRajt01 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 25, 2021

Come riportato da Screen Rant, durante il TUDUM, evento verticale Netflix dedicato a tutti i prodotti del servizio, c’è stato proprio un panel incentrato su Cowboy Bebop al quale hanno partecipato anche i tre attori principali dello show ovvero John Cho (che incarna Spike Spiegel), Mustafa Shakir (che interpreta Jet Black) e Daniella Pineda (nel ruolo di Faye Valentine). In un video che potete trovare qui sopra, proprio Cho ha rivelato qual è il suo personaggio preferito dell’opera e che, contrariamente a quanto si possa pensare, non è Spike ma Faye Valentine perché “la sua storia è così interessante e avvincente, e il suo istinto di sopravvivenza lo rende un personaggio davvero simpatico. Voglio dire, nelle scene, è fastidiosa”. Sicuramente delle caratteristiche peculiari che rendono la figura piena di fascino anche considerando il suo avvenente aspetto e le sue tecniche di seduzione.

Cowboy Bebop è prodotto da Tomorrow Studios, Midnight Radio e Sunrise Inc. con l’intero progetto ideato da André Nemec (Mission: Impossible – Protocollo fantasma, Beverly Hills Cop 4) e scritto da Christopher Yost (Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok). Il cast, invece, vede il coinvolgimento anche di Elena Satine che presta il volto a Julia, Alex Hassell nella parte di Vicious, Tamara Tunie (Ana), Mason Alexander Park (Gren) e molti altri. La serie arriva su Netflix il 19 novembre, in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio streaming.