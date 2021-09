Ciro Priello: la sua imitazione di Stash dei The Kolors manda i fan in visibilio [VIDEO]

Ha vinto la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, e ora è pronto a togliersi altre soddisfazioni a Tale e Quale Show. Ciro Capriello, in arte Ciro Priello dei The Jackal, è uno dei concorrenti dell’undicesima edizione del talent show di successo di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nella prima puntata, andata in onda lo scorso venerdì 17 settembre, il comico ha dovuto trasformarsi in una delle star più importanti del mondo della musica italiana, mandando in visibilio il pubblico presente in studio e soprattutto gli spettatori a casa.

Ciro Priello e la sua imitazione di Stash dei The Kolors

Ciro Priello, nella prima puntata di Tale e Quale Show 11, si è calato nei panni di Stash dei The Kolors esibendosi sulle note del brano Cabriolet Panorama. La sua interpretazione è stata davvero impeccabile, tant’è che il pubblico presente in sala a fine esibizione si è alzato in piede per applaudire. Ciononostante, la prima puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia che hanno dato vita sul palco a Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro cantando la hit dell’estate 2021 Mille.

Ecco l’esibizione di Ciro Priello: