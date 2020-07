Scopriamo i film e gli ospiti che costituiscono il programma di Cinema Intorno al Vesuvio 2020, rassegna cinematografica attesa a San Giorgio a Cremano

Se si è residenti o semplicemente di passaggio in Campania, quest’estate l’appuntamento per gli appassionati di cinema è con Cinema Intorno al Vesuvio. La 27esima edizione della rassegna si aggiunge così all’elenco degli eventi da non perdere durante la calda stagione se si ha voglia di trascorrere delle serate a godersi un buon film sotto le stelle.

Si partirà mercoledì 15 luglio con Nevia, film d’esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e Rai Cinema. Saranno presenti la stessa regista insieme a Virginia Apicella, protagonista del film applaudito alla 76edizione del Festival di Venezia. L’opera vede protagonista la giovane Nevia, costretta a diventar grande ancora prima di essere stata bambina. L’arrivo del circo nel suo paese le stravolgerà la vita, offrendole la possibilità di evadere dalla sua monotona quotidianità.

Da segnalare è poi la serata del 18 luglio, quando il pubblico potrà godersi Il sindaco del rione Sanità, rivisitazione dell’opera teatrale di Eduardo De Filippo realizzata da Mario Martone. Il film sarà presentato da Francesco Di Leva, attore che è stato nominato al David di Donatello proprio per la sua interpretazione in questo lungometraggio.

Il 25 luglio sarà la volta di Carlo Luglio ed Ernesto Mahieux che presenteranno Ladri di cardellini, film che racconta una storia fatta di ludopatia e rincorse di uccellini speciali in mercati clandestini. Il 27 luglio, invece, Cristiano Di Felice presenterà il documentario Wrestlove – L’amore combattuto, mentre il 1° agosto Agostino Ferrente e Alessio Forgione presenteranno Selfie, vincitore del David di Donatello come Miglior documentario.

Oltre a questi film, il pubblico potrà visionare successi di Paolo Sorrentino, Wes Anderson, Matteo Garrone, Paolo Genovese, Cristina Comencini, Peter Bogdanovic e Philippe Le Guay. Cinema Intorno al Vesuvio avrà poi un occhio di riguardo per i film premiati e apprezzati ai festival internazionali come Insyriated di Philippe Van Leuuw, Styx di Wolfgang Fischer, Sofia di Meryem Benmbarek, La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, Il cittadino illustre di Gaston Duprat e Mariano Cohn, e Una notte di 12 anni di Alvaro Brechner. Per quanto riguarda i documentari, inoltre, saranno presentati Che fare quando il mondo è in fiamme? di Roberto Minervini che, seppur risalente al 2018, si ricollega fortemente alle recenti proteste americane seguite all’omicidio di George Floyd, nonché Se c’è un aldilà sono fottuto, incentrato sulla vita e le opere di Claudio Caligari. Infine, il programma della rassegna comprende anche una serie di cortometraggi inclusi nella selezione intitolata Corti in villa, tra cui Inverno di Giulio Mastromauro che ha vinto il David di Donatello come Miglior cortometraggio.

Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie che firma la rassegna, ha dichiarato:

Arci Movie cura quest’anno la ventisettesima edizione di “Cinema intorno al Vesuvio”, storica rassegna cinematografica di cinema di qualità per il grande pubblico. Lo fa con una passione immutata, dopo il lockdown e la grande paura dei mesi scorsi, per ricominciare, per riprendere contatto con il pubblico, per dare continuità a un progetto di promozione della cultura che negli ultimi anni è stato seguito da migliaia di persone. Continuiamo a credere che, nonostante le grandi difficoltà del nostro presente, il cinema resti un forte aggregatore di socialità e uno strumento indispensabile per capire come sta cambiando il nostro mondo.

Cinema Intorno al Vesuvio si terrà dal 15 luglio al 13 agosto 2020 a Villa Vannucchi San Giorgio a Cremano.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO