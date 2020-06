I ragazzi del Cinema America hanno condiviso un aggiornamento riguardo la situazione del Cinema in Piazza e il conflitto con ANICA, ANEC e ANEC LAZIO

Continua senza esclusione di colpi il confronto-scontro tra I ragazzi del Cinema America e i rappresentanti di ANICA e ANEC riguardo la spinosa faccenda relativa al permesso di proiettare determinati film nelle arene all’aperto del Cinema in Piazza. L’evento che ogni estate richiama migliaia di persone in tre luoghi chiave del territorio romano (San Cosimato, Casale della Cervelletta e Ostia) rischiava infatti di non svolgersi quest’estate. A contribuire a questo costante aumento di attrito tra le due parti vi è senza dubbio il delicato momento che il settore cinematografico si ritrova ad affrontare nelle settimane post-Covid, con sale che sono riuscite a riaprire solo in questi giorni ed altre che, probabilmente, non riusciranno affatto a riaprire.

La diatriba, dicevamo, prosegue ormai da settimane ed oggi è giunto un nuovo aggiornamento, condiviso direttamente sulle pagine social de I ragazzi del Cinema America, i quali informano di un’ispezione portata avanti dall’Antitrust nella sede di ANICA, presieduta da Francesco Rutelli, e nelle sedi di ANEC e ANEC LAZIO. Si parla dell’avvio di “un’istruttoria per accertare un’intesa «restrittiva della concorrenza, consistente in una concertazione volta a ostacolare l’approvvigionamento dei film da parte delle arene a titolo gratuito, in violazione dell’articolo 101 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e/o dell’articolo 2 della L. n. 287/90“.

Il post continua:

In particolare, l’Autorità ipotizza, almeno dal 2018 e sino alla stagione 2020, «l’esistenza di un’azione concertata, riferibile ad una parte sostanziale dell’industria cinematografica italiana, finalizzata ad orientare le case di distribuzione e/o i loro intermediari a negare i film alle arene a titolo gratuito, o comunque per subordinare il rilascio delle liberatorie a condizioni sempre più stringenti.

L’Autorità Antitrust ha appena svolto ispezioni nella sede di ANICA, presieduta da Francesco Rutelli, e nelle sedi di… Gepostet von I ragazzi del Cinema America am Mittwoch, 24. Juni 2020

Insomma, l’indagine riguarda l’ipotesi di boicottaggio e fa seguito ad una denuncia portata avanti dai Ragazzi del Cinema America insieme al Comitato Balduina il 5 agosto 2019. Come lo stesso post informa e conferma, il Cinema in Piazza si farà anche durante l’estate 2020. L’appuntamento è per il 3 luglio in piazza San Cosimato.

