Cinema in Cantina: il festival nelle cantine del Prosecco Doc di Veneto e Friuli

Cinema in Cantina è un festival cinematografico unico nel suo genere che unisce buon vino e film!

Sorseggiare dell’ottimo vino e gustarsi la visione di un film, la serata perfetta per tantissimi cinefili amanti della buona tavola. Perché quindi non unire le due cose in un unico festival cinematografico? Cinema in Cantina fa proprio questo! “Guardare un film dopo aver sorseggiato un bicchiere di vino e gustato prelibatezze locali. Addentrarsi, attraverso il Cinema del reale, nelle storie del nostro tempo e conoscere da vicino il lavoro delle aziende vinicole a tutela del territorio e della qualità delle produzioni”. Sono queste le ottime premesse della kermesse che, arrivata alla sua quarta edizione, porta il cinema nelle cantine del Prosecco Doc di Veneto e Friuli di Venezia Giulia. Sei appuntamenti con lo sguardo rivolto all’ambiente e alla convivialità.

Cinema in Cantina torna dal 25 agosto al 10 settembre. La rassegna è stata ideata dall’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture per il Consorzio di tutela del Prosecco Doc. Sei serate in altrettante cantine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia seguendo il format sperimentato con successo negli anni scorsi: inizio alle 19,30 con visita guidata alla cantina e degustazione delle eccellenze enologiche delle aziende e, a seguire, la proiezione di film legati tra loro da un tema sempre diverso. Il comun denominatore della rassegna 2021 sarà l’Ambiente, un’emergenza planetaria non più procrastinabile. Un viaggio avvincente insieme a sei film di registi affermati, provenienti da varie parti del mondo: Marco Zuin (Italia), Alessandro Cattaneo (Italia), Victor Cruz (Argentina) , Wim Wenders (Germania), Craig Leeson (Australia) e Jared P. Scott (America).

Le proiezioni si svolgeranno in spazi suggestivi: all’aperto tra le vigne o all’interno tra le botti e i locali di alcune aziende produttrici di Prosecco Doc disseminate nel Trevigiano, in Veneto, e nel Pordenonese, in Friuli di Venezia Giulia: Cantina Pizzolato a Villorba (Treviso), La Marca a Colle Umberto (Treviso), Biancavigna a Conegliano (Treviso), I Magredi a Domanins (Pordenone), Castello di Roncade (Treviso), Cantine Giol a San Polo di Piave (Treviso).

Per il programma completo vi invitiamo a consultare il sito ufficiale della kermesse. L’ingresso a tutte le serate è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Potete prenotare scrivendo a solelunafest@gmail.com o telefonando alle singole cantine.