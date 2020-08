Cinema in Cantina un progetto nato e organizzato dalla collaborazione con il Sole Luna Doc Film Festival che propone film e degustazioni

Il 26 agosto, per il secondo appuntamento con l’evento Cinema in Cantina, la rassegna di Sole Luna Doc Film Festival – che ha concluso la sua 15ª edizione il 12 luglio 2020 – in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Doc Prosecco, sarà presentato il film Il pianeta in mare di Andrea Segre. Cinema in Cantina, ideata per valorizzare il territorio del Nord Est d’Italia, propone ogni anno una rassegna di film documentari incentrati sulla storia, i costumi e le tradizioni di queste regioni, proponendo anche alcune degustazioni nelle cantine della Doc Prosecco del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Sala d’eccezione sarà allestita nel Castello Lucheschi nel trevigiano, sede di rappresentanza dell’azienda La Marca; un connubio tra l’architettura di un castello settecentesco e una distesa di vigneti. Ogni serata inizierà alle 20.30 con la visita nelle cantine e la degustazione, seguita dalla proiezione dei film.

Il pianeta in mare, di Andrea Segre racconta proprio la regione del Veneto, in particolare del comune di Marghera, luogo caratterizzato da anni da una forte tradizione industriale, un microcosmo sospeso tra un passato sentito e invadente e un futuro incerto, dove lavorano operai di 60 nazionalità diverse. La storia di La Marca parla invece di terra, agricoltura e cooperazione e di una tradizione lunga oltre mezzo secolo che si estende su tutto il territorio trevigiano. “Una ricchezza consolidata, custodita e alimentata ogni giorno con passione e impegno”, dicono i produttori. Cinema in Cantina proseguirà la rassegna e le degustazioni il 2 settembre quando verrà proiettato 100 anni di Davide Ferrario , documentario sulle Caporetto d’Italia dal 1917 al 2017, e il 9 con Resina di Renzo Carbonera, che racconta la storia della rinascita di una piccola comunità italiana attraverso il potere della cultura. I due film saranno accompagnati dalle degustazioni, rispettivamente nell’Azienda Agricola Giol e nel Castello Roncade.

