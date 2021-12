Cinema e Covid : le nuove regole per entrare in sala

Con l’approvazione del nuovo decreto Covid, cambiano le regole per entrare in sala, ma non arriva la temuta stretta del governo

Le nuove misure per il contenimento del contagio da Covid-19 sono pronte: oggi la cabina di regia del governo ha deliberato su nuove normative anche per il mondo dello spettacolo. E, con una curva pandemica in grave crescita, gli amanti del cinema immaginavano una pesante stretta sui requisiti necessari per entrare in sala. Voci circolavano da giorni circa una presunta necessità di tampone anche sui soggetti vaccinati: voci, fortunatamente, smentite dal governo con l’approvazione dell’ultimo decreto.

Una aggiunta di tampone al costo del biglietto avrebbe reso l’uscita al cinema esosa anche per le tasche più abbienti: un sistema culturale come quello dello spettacolo sarebbe stato messo in profonda crisi da un simile sistema. Ma nulla del genere è per ora nelle previsioni del decreto covid. I nuovi obblighi che riguardano cinema, eventi, spettacoli o in generale luoghi di grandi assembramenti sono molto semplici: green pass rafforzato ( certificazione verde per guariti o vaccinati) e obbligo di mascherina. Ma la mascherina chirurgica non basterà più per i luoghi di grandi aggregazione: sarà necessario indossare, per tutti, una Ffp2.

La capienza, stabilita del 100% in zona bianca, resterà tale per le regioni italiane che rispettano i parametri. Nessuna stretta spaventosa per gli amanti delle sale cinematografiche, almeno per ora. In altre zone d’Europa come la Danimarca, dove la variante Omicron del Covid è ormai sovrana, le sale cinematografiche stanno già chiudendo per diverse settimane. La speranza del governo è che non si arrivi a metodi così drastici anche Italia, puntando fortemente sulla somministrazione della terza dose e sulle nuove misure di contenimento implementate ad hoc per le feste di Natale e Capodanno. Le vacanze, per chi vuole passarle al cinema o al teatro, sono libere!