Nuovi contenuti della Fenix Entertainment disponibili a partire dal 4 giugno 2020 in esclusiva sulla piattaforma streaming Chili

Sulla piattaforma Chili, oltre a prime imperdibili visioni e titoli contemporanei, anche documentari e film d’animazione arricchiranno il catalogo. Il servizio streaming continua a offrire opere inedite di alta qualità, in particolare grazie a una partnership esclusiva con la Fenix Entertainment. A partire dal 4 giugno 2020 saranno infatti disponibili tre film, che fanno parte solo della prima selezione e che anticipano una lista di molti altri titoli che arriveranno su Chili nelle prossime settimane. Tra i primi film Resilienza, di Paolo Ruffini, un documentario ispirato alla storia di Alessandro Cavallini, vittima di un tumore pediatrico che lo ha ucciso a soli 14 anni. Ruffini con questo film racconta il tema della Resilienza, che è la capacità di affrontare con positività eventi traumatici reagendo riprendendo in mano la propria vita, riorganizzandola, senza rischiare di perdersi. Con leggerezza, attenzione ed estrema delicatezza il regista rappresenta il talento di Alessandro, non la sua malattia; la visione de mondo di un ragazzo che vedeva la bellezza in ogni cosa, e qualsiasi limite come un’opportunità.

Presente su Chili anche il film d’animazione Bilal, di Khurram H. Alavi e Ayman Jamal che racconta la storia ispirata all’eroe africano Bilal, che parte da oppositore degli oppressori a leader e simbolo di coraggio di molte generazioni future. Attraverso un film di formazione, i registi trattano il tema della speranza, della fede e della scoperta di sé per costruire la propria identità e trovare un personale scopo nella vita. Tra onore e rispetto per se stessi il film risulta attuale più che mai con un messaggio morale importante. Tutto accompagnato dalla meravigliosa colonna sonora realizzata da Atli Orvarsson (Pirati dei Caraibi, Angeli e demoni). Redemptio, di Fabio Cillia è un altro titolo disponibile su Chili, un docu-film che rappresenta la vita di sette detenuti nella casa circondariale di Caltagirone in Sicilia. Redemptio racconta le loro storie, facendo luce sul desiderio di rimediare ai propri errori per espiare i peccati commessi, attraverso le testimonianze autentiche di quegli uomini che, come molti altri, cercano di liberarsi del proprio incubo.

