Che fine ha fatto Jennifer Beals? Ecco com’è oggi la straordinaria protagonista di Flashdance

Chiunque, almeno una volta nella vita, ha visto Flashdance, film del 1983 diretto da Adrian Lyne. La storia della protagonista Alexandra – che lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno mentre coltiva il sogno di entrare nelle prestigiosa Accademia di Danza di Pittsburgh – ha ispirato milioni di ragazze in tutto il mondo sin dagli anni ottanta. Il film è stato un successo commerciale incredibile, conquistando cento milioni di dollari a livello globale, e ha permesso alla protagonista, l’attrice Jennifer Beals, di raggiungere la popolarità internazionale. La Beals, che all’epoca aveva solo vent’anni, venne scritturata mentre studiava nella prestigiosa università statunitense Yale. Che fine ha fatto? Scopriamolo subito!

Com’è Jennifer Beals oggi?

Nonostante il successo planetario di Flashdance, Jennifer Beals ha continuato i suoi studi a Yale, laureandosi nel 1986 con lode in letteratura americana. Molto schiva e riservata, l’attrice, nel corso della sua carriera, ha sempre scelto il cinema indipendente a quello più commerciale. In una vecchia intervista, infatti, ha dichiarato di non poter immaginare “di essere come Julia Roberts” e “di non avere il coraggio morale per resistere a quel genere di attenzioni“.

Dopo un primo matrimonio con il regista Alexandre Rockwell, durato dal 1986 al 1996, Jennifer Beals si è risposata nel 1998 con Ken Dixon. I due sono diventati genitori nel 2005 di una bambina. È molto amica di Quentin Tarantino, che soggiornò spesso a casa sua prima di raggiungere il successo, tanto che nei titoli di coda di Pulp Fiction è presente un ringraziamento speciale rivolto a lei. Gli amanti delle serie tv, negli ultimi anni, lo hanno vista come protagonista di serie tv come The L Word e Taken.