Knives Out 2 – Cena con delitto: svelata la data di uscita dell’atteso sequel

Knives Out 2, il seguito di Knives Out – Cena con delitto, è attesissimo nelle sale italiane e del mondo: quando uscirà al cinema ed in streaming?

Il regista Rian Johnson sembra sapere che i fan non vedono l’ora di vedere il sequel del suo Knives Out – Cena con delitto, il vero film rivelazione del 2019. Un film talmente bello da ricevere una candidatura agli Oscar ed una pioggia di recensioni positive, da parte del pubblico ma anche della critica. Finalmente, il pubblico ha una data da attendere e per cui sognare nel 2022. Knives Out 2, infatti, uscirà prima del previsto e davvero non se ne vede l’ora!

Il sequel vede il ritorno dell’amatissimo Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, ma il cast che lo accompagna nella nuova avventura di Knives Out 2 è completamente diverso. Le new entry sono Ethan Hawke, Dave Bautista, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Edward Norton, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Janelle Monáe e Madelyn Cline. Saranno tutti, seguendo la formula del primo film, sospetti assassini. La trepidazione per il Knives Out 2 è tantissima, e un report proveniente da Variety sembra confermare l’arrivo del film in autunno. Le pellicola uscirà sia in sala, sul grande schermo, che su Netflix.

La data ufficiale di diffusione del film, stabilita per l’autunno, appare fortemente sensata. Il primo film, infatti, venne diffuso poco prima del Ringraziamento nel 2019. Nel plot del film, le festività come scusa per riunire le famiglie – accentrandole intorno al delitto di un familiare – creano la perfetta atmosfera pre-natalizia. Daniel Craig ha affermato che Knives Out 2 è un film molto diverso dal primo, strutturato in modo tale da potersi riconoscere in modo netto rispetto al suo predecessore. Dave Bautista, star presente nel cast di Cena con delitto 2, ha affermato con sicurezza che il secondo film è anche migliore del primo. Speriamo che l’autunno arrivi presto!