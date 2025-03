Casting in Sicilia per la nuova serie Netflix di Ficarra e Picone: si cercano comparse

Netflix porta il suo set in Sicilia per la nuova serie firmata dal duo comico Ficarra e Picone. La produzione, che si svolgerà principalmente a Cinecittà, dedicherà circa un mese di riprese tra Noto e Siracusa. Per l’occasione, sono aperti i casting per selezionare comparse e figurazioni retribuite.

Le figure ricercate

Per partecipare alla nuova produzione Netflix, la ricerca è rivolta a residenti a Noto, Avola e nei comuni della provincia di Siracusa. Le figure richieste sono:

Bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni;

Uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni;

Attori e attrici, sia amatoriali che con esperienza, di età compresa tra i 25 e i 65 anni;

Uomini atletici, sportivi o ex militari tra i 30 e i 60 anni;

Uomini muscolosi, senza tatuaggi evidenti, dai 40 ai 50 anni (per ruoli di sicurezza).

Dove e quando si svolgono i casting

I provini si terranno a Noto dal 14 al 16 marzo, presso gli uffici dell’ex pretura in via Giovanni Bovio, 14. Gli orari disponibili sono dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00. Per partecipare è sufficiente presentarsi fisicamente nelle date e negli orari indicati. I minori dovranno essere accompagnati dai propri genitori o tutori legali durante tutte le fasi del casting e delle riprese.

Candidatura online

Chi non può presentarsi di persona ai provini ha la possibilità di candidarsi via email. Per farlo, è necessario scrivere a castingnoto@gmail.com allegando:

Tre foto recenti (primo piano, profilo e figura intera su sfondo bianco, senza occhiali né trucco);

I propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza);

Un recapito telefonico;

Le principali caratteristiche fisiche (altezza, peso, taglia vestiti e numero di scarpe).

Riprese e dettagli sulla serie

Le riprese della serie si svolgeranno per un mese tra Noto e Siracusa, mentre il resto della produzione avverrà negli studi di Roma. Al momento, il cast e la trama del progetto restano ancora avvolti nel massimo riserbo. Si tratta di un’occasione unica per chi desidera vivere un’esperienza cinematografica e partecipare a un’importante produzione Netflix, con il tocco inconfondibile di Ficarra e Picone.