Un’edizione ibrida quella del Carbonia Film Festival per questo 2020 che oltre a una serie di appuntamenti per la città di Cagliari si svolgerà anche su una piattaforma streaming

Dal 6 all’11 ottobre 2020 torna il Carbonia Film Festival, legato alla tematiche del territorio e che quest’anno si concentra sui processi migratori e sul lavoro. Oltre alle proiezioni audiovisive il Carbonia Film Festival negli anni ha sempre dato spazio a progetti sperimentali e di ricerca linguistica alla scoperta di nuovi talenti del cinema internazionale. Con la direzione artistica di Francesco Giai Via, quest’anno il festival di svolgerà online grazie all’accordo con Festival Scope, piattaforma che ha acquistato sempre maggior popolarità e notorietà nell’industria del cinema e che, durante l’emergenza Coronavirus, è stata scelta per le edizioni online di numerosi eventi. L’altro partner del Carbonia Film Festival quest’anno sarà Shift72, piattaforma leader per i servizi di video streaming che collabora con il Marché du film di Cannes e altri importanti festival. Oltre alla fruizione in streaming su tutto il territorio nazionale, non mancheranno una serie di appuntamenti in città, lo svolgimento effettivo dell’edizione 2020 non subirà infatti variazioni. I due concorsi internazionali dedicati rispettivamente a lungometraggi e cortometraggi saranno presenti e accompagnati da una selezione di eventi speciali da scoprire, tra cui masterclass e incontri online.

“Viviamo una fase in cui i limiti del nostro agire quotidiano sono sottoposti costantemente ed in modo spesso imprevedibile a variazioni, aggiustamenti e cambiamenti repentini. Come festival lavoriamo da sempre con costanza sulla costruzione di forme di partecipazione del pubblico e oggi queste vanno forzatamente ripensate con il massimo della creatività e della flessibilità possibile“, dichiara il direttore artistico del Carbonia Film Festival. “Per spirito e attitudine preferiamo guardare ai limiti come base per la costruzione di nuove opportunità ed è in quest’ottica che abbiamo deciso di costruire quello che sarà Carbonia Film Festival 2020, un evento ibrido in cui conviveranno proiezioni e incontri online con un gruppo di eventi pensati e costruiti per il pubblico della nostra città. Un festival radicato nella sua storia ma che, non solo per obbligo ma anche per scelta, vuole guardare al futuro e alle sue possibilità“.

Paolo Serra, direttore del Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria, ha aggiunto: “Le condizioni imposte dalle restrizioni dovute alla pandemia rappresentano il triste riflesso di quanto stiamo vivendo ma, al tempo stesso, un’opportunità di crescita e sviluppo. Se da un lato Festival Scope permetterà un’esperienza sicura e di qualità per il pubblico a casa, dall’altro avremo la possibilità di superare i confini territoriali imposti dall’insularità coinvolgendo un numero potenziale di appassionati cinefili molto più ampio di quanto fatto fin ad oggi. La nostra proposta si articolerà nell’arco di 12 mesi e sarà condivisa con gli altri Centri di Servizi Culturali di Cagliari e Alghero con i quali programmare lo streaming di film e contenuti allo scopo di valorizzare le nostre attività e il contenuto dell’archivio regionale, la Cineteca Sarda. La programmazione online non sostituirà le attività in presenza di pubblico ma sarà l’occasione di promuovere al meglio servizi e attività proposte dai Centri e capitalizzare l’investimento della Regione Sardegna“. L’edizione del 2020 si avvale inoltre della realizzazione del nuovo straordinario poster del Carbonia Film Festival da parte dell’illustratrice e fumettista Sarah Mazzetti che ha collaborato con testate come il The New York Times e The Guardian. Vincitrice di numerosi premi ha pubblicato nel 2017 il suo primo fumetto per bambini intitolato I gioielli di Elisa.

