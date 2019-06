Alzi la mano chi non ha pensato, guardando Captain Marvel, che somigliasse un sacco a un Super Sayan!

Captain Marvel è arrivata in home video e la sua corsa al cinema è stata strepitosa. Adesso uno degli artisti visuali che ha lavorato alla pellicola ci racconta in che modo il personaggio di Goku abbia influenzato il look dell’Eroina Più Potente dell’Universo, interpretata dal Premio Oscar Brie Larson. Innanzitutto pare che il Super Sayan non sia astato la prima fonte d’ispirazione, dal momento che la scienza è stata la prima ispiratrice. Christopher Townsend, supervisore degli effetti visivi che collabora con Marvel Studios, ha parlato con Inverse e ha detto quanto segue, che in effetti non è proprio quel che ci si aspetta, vedendo poi la pellicola:

Volevamo che sembrasse incredibilmente potente. Insomma .volevamo che si capisse che non era a causa della tuta che prendeva tutta quella potenza ma che proveniva invece da lei. E non è semplice rendere questa cosa quando è completamente in tuta.Sarò sincero. Conosco gli anime ma l’intento non era quello di farla sembrare simile a Goku.

