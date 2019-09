La protagonista di Captain Marvel, Brie Larson, ha detto che non ha scelto il ruolo perché voleva essere un’eroina

Le motivazioni che l’hanno spinta a vestire i panni di Captain Marvel sarebbero altre e il premio Oscar le ha spiegate recentemente, al Toronto Film Festival,che si è svolto durante gli stessi (più o meno), giorni della kermesse veneziana. Il cinefumetto, senza dubbio, è stato un grande successo per la Marvel perché letteralmente milioni di persone sono andate al cinema in tutto il mondo per vedere il debutto della prima eroina donna del MCU. Brie Larson ha parlato della sua decisione di accettare il ruolo di Carol Danvers alla conferenza stampa TIFF per il suo nuovo film, Just Mercy; la decisione di interpretare l’eroina riguardava, in particolare, l’opportunità di crescere nel ruolo e maturare nel tempo.

Non ho deciso di interpretare Captain Marvel perché volevo essere un’eroina; volevo essere una persona in crescita. E questa è stata un’ottima piattaforma per interpretare una persona che matura e cambia. In un mondo in cui si è molto duri con le persone che crescono e cambiano, interpretare personaggi che si evolvono e lavorare al fianco di esseri umani reali che crescono e si evolvono, questa è la vera forza.

