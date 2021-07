Cannes 2021: Marion Cotillard sovverte le regole del red carpet: il modo in cui si è presentata ai fotografi è sorprendente! [FOTO]

Dopo la pausa dovuta alla pandemia e a vari lockdown, Cannes apre finalmente le porte con uno dei festival cinematografici più belli del mondo. Il red carpet è stato calpestato da alcune delle star più affascinanti di sempre, tra le quali Marion Cotillard, che consegnerà la Palma d’oro alla carriera al regista Marco Bellocchio. L’attrice è al Festival anche con il film in concorso Annette, di Leos Carax.

Ciò che ha sorpreso i fotografi che erano lì sul red carpet è stato soprattutto il look che l’attrice ha sfoggiato. Marion ha eliminato completamente i tacchi e si è presentata con un outfit moderno e sbarazzino, fatto di pantaloni corti e scarpe basse. Per chi è abituato agli abiti impegnativi e ai tacchi vertiginosi di Cannes, l’aspetto casual della Cotillard ha senza dubbio destabilizzato quanti erano lì insieme a lei. L’attrice ha infatti puntato su un look sbarazzino targato Chanel, con un completo bianco e nero e un pantaloncino da ciclista. Il monocolore è stato spezzato dagli accessori, che invece sono tutti colorati. Anche i capelli hanno puntato sulla semplicità, con una riga laterale.

Per le sue pellicole, Marion Cotillard ha sempre sfoggiato abiti diversi e di diverso tipo.