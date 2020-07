La 10ª edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival 2020 è confermata per ottobre in una versione doppia sia in presenza che in streaming

Il Ca’ Foscari Short Film Festival, giunto alla sua 10ª edizione, si svolgerà, per questo 2020, in versione ibrida, seguendo l’esempio di molti altri festival cinematografici, sia in presenza che in streaming. Numerosi istituzioni veneziane ospiteranno le proiezioni dei corti selezionati. In collaborazione con la Fondazione di Venezia, la Fondazione Ugo e Olga Levi e l’Hotel NH Venezia Rio Novo, il Ca’ Foscari Short Film Festival è ufficialmente il primo evento di rilievo del territorio cafoscarino di cui è stata confermata e organizzata la ripartenza. Un Festival dei cortometraggi gestito, concepito e rappresentato dalla prestigiosa università di Venezia che è riuscita a riorganizzare un’edizione nuova, ibrida, sia in modalità online che dal vivo, coinvolgendo così vari luoghi della splendida città di Venezia, dove molte sedi hanno dato la loro disponibilità e sono state adibite per l’evento. Il Ca’ Foscari Short Film Festival si svolgerà ovviamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento sociale imposte dal Governo.

In tutte le sedi aderenti all’evento i film verranno proiettati sia all’Auditorium S. Margherita, dove saranno presenti gli ospiti e un numero limitato di partecipanti, che online in contemporanea. Le istituzioni che si trasformeranno per l’occasione in sale cinematografiche sono il M9- Museo del Novecento, la Fondazione Ugo e Olga Levi, La Casa del Cinema e il Centro Candiani del Comune di Venezia, la Fondazione Querini Stampalia, la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ D’Oro, il Museo di Palazzo Grimani, il Museo Archeologico Nazionale, la Fondazione Bevilacqua La Masa, l’Istituto Veneto, il Concilio Europeo dell’Arte In Paradiso Art Gallery e l’Hotel NH Venezia Rio Novo. Tra gli eventi speciali del Ca’ Foscari Short Film Festival è già stato reso noto l’evento di pre-apertura, o pre-festival, dato che è programmato per il 6 ottobre 2020, che prevede la proiezione di La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d’animazione di produzione franco-italiana, diretto da Lorenzo Mattotti e tratto dal racconto di Dino Buzzati, alla presenza del regista.

