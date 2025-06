BTS Army: Forever We Are Young, arriva al cinema il viaggio nel cuore del fandom più potente del mondo

Dal 30 luglio al 6 agosto, per una sola settimana, i cinema italiani ospiteranno un evento speciale che farà battere forte il cuore di milioni di fan: BTS Army: Forever We Are Young. Il documentario, diretto dalle pluripremiate Grace Lee e Patty Ahn, porta finalmente sul grande schermo l’anima pulsante di ARMY, la community planetaria che sostiene i BTS sin dal debutto nel 2013. Un fenomeno globale che oggi conta oltre 90 milioni di fan – e continua a crescere. I biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 2 luglio su www.btsarmymovie.com e su nexostudios.it.

Da Seul a Città del Messico, passando per Los Angeles e Dallas: ARMY è ovunque. E questo documentario ne dà prova, raccontando storie vere di chi vive il fandom con passione, creatività e dedizione. Tra le testimonianze, quella di un insegnante di danza che insegna le coreografie dei BTS in Corea, fan riunitisi al ReactorCon in Texas e attivisti che da anni lavorano per far conoscere la musica del gruppo al mondo intero.

Ma Forever We Are Young non è solo un omaggio ai fan: è uno sguardo sincero e profondo su un movimento intergenerazionale e culturale. ARMY non è solo fatto di teenager in delirio: è un mosaico di età, esperienze e identità, capace di unire le persone sotto il segno di valori come l’inclusione, la solidarietà e l’amore per sé stessi. Un movimento che, in un mondo spesso diviso, diventa simbolo di speranza e coesione. “Non esistono i BTS senza ARMY, e non esiste ARMY senza BTS”, hanno dichiarato le registe Lee e Ahn. “Questo film è nato dal desiderio di raccontare un fandom che ci ha fatto ridere, piangere e riflettere. La creatività, l’umorismo e la forza dei fan ci hanno ispirate, e speriamo facciano lo stesso con il pubblico”.

I film dedicati ai BTS hanno già dimostrato di saper dominare il botteghino, ma Forever We Are Young promette qualcosa in più: un racconto corale che mette in primo piano le storie dei fan e il legame, viscerale e commovente, che li unisce alla band. Tra momenti live, interviste e retroscena, il documentario mostra il lato più umano e potente di questo legame.

Il film è prodotto da Eurie Chung, Grace Lee, Nora Chute e Patty Ahn, con la partecipazione del premio Oscar Morgan Neville tra i produttori esecutivi. Il montaggio è affidato a Oscar Vazquez e Aldo Velasco, la fotografia a Jerry Henry, con musiche originali di Andrew Orkin. BTS Army: Forever We Are Young ha debuttato in anteprima mondiale al SXSW 2025 di Austin, Texas, con proiezioni sold out e standing ovation. È stato presentato in festival internazionali da Copenaghen a Los Angeles, raccogliendo ovunque entusiasmo e applausi.

Distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing, in Italia il film arriverà grazie a Nexo Studios, che ne cura la distribuzione esclusiva.

