Break the Silence: The Movie quarto evento dei Break the Silence con protagoniste le superstar mondiali del loro primo tour internazionale arriva negli UCI Cinemas a settembre

Dal 10 al 13 settembre 2020 in 38 multisala UCI Cinmeas è prevista la programmazione di Break the Silence: The Movie, quarto film dei Break the Sience dopo l’uscita dello scorso titolo Bring The Soul: The Movie, del 2019, record di incassi al botteghino con 24,3 milioni di dollari in 112 paesi del mondo. Il tour mondiale Break the Silence World Tour Love Yourself: Speak Yourself è giunto al termine aggiudicando al gruppo l’esclusiva di essere la prima band coreana a esibirsi nello stadio di Wembley. Un successo mai visto, da Los Angeles a Chicago, da New York a San Paolo, con Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh e Seoul. Ma dopo tutto questo, le superstar non fanno mancare al pubblico un quarto film sul tour, distribuito dalla Nexo Digital che si è impegnata a seguire il gruppo durante l’intero percorso dell’ultimo tour, con dietro le quinte esclusive su ogni membro della band.

Oltre alle spettacolari esibizioni, i fan potranno vedere un lato più personale e privato dei Break the Silence, vedendo anche gli esseri umani dietro le star. I sette componenti hanno condiviso le loro storie ed esperienze, mai raccontate o rese pubbliche. Ecco che Break the Silence: The Movie si rivela un racconto inedito ricco di scoperte e davvero imperdibile. Le multisala che proietteranno Break the Silence: The Movie dal 10 al 13 settembre 2020 sono: UCI Bicocca a Milano, UCI Orio a Bergano, UCI Porta di Roma a Roma, UCI Luxe Campi Bisenzio a Firenze, UCI Lissone a Monza e Brianza, UCI Reggio Emilia, UCI Meridiana Casalecchio di Reno a Bologna, UCI Romagna Savignano sul Rubicone a Forlì-Cesena, UCI Luxe Marcon a Venezia, UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Molfetta a Bari, UCI Fiume Veneto a Pordenone, UCI Firenze, UCI Roma Est a Roma, UCI Verona, UCI Fiumara a Genova, UCI Cinepolis Marcianise a Caserta, UCI Certosa a Milano, UCI MilanoFiori a Milano UCI Arezzo, UCI Ferrara, UCI Torino Lingotto, UCI Curno di Bergamo, UCI Showville a Bari, UCI Piacenza, UCI Catania, UCI Parco Leonardo a Roma, UCI Casoria a Napoli, UCI Bolzano, UCI Mestre a Venzia, UCI Red Carpet Matera, UCI Seven Gioia del Colle a Bari, UCI Montano Lucino a Como, UCI Alessandria, UCI Sinalunga di Siena, UCI Gualtieri a Reggio Emilia e UCI Villesse a Gorizia.

