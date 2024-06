Bo Derek rivela: “mi fidanzai quando ero minorenne, rimasi in Europa per proteggere mio marito”

La celebre attrice Bo Derek, icona degli anni ’80, è stata una delle ospiti più attese della settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, svoltosi a Cagliari. Durante un’intervista con Repubblica, Derek ha condiviso ricordi della sua carriera cinematografica e aneddoti personali, tra cui il controverso fidanzamento con il suo primo marito, John Derek.

Bo Derek: la relazione con John Derek e il matrimonio con John Corbett

Bo Derek, il cui vero nome è Mary Cathleen Collins, aveva solo sedici anni quando conobbe John Derek durante un provino per il film C’era una volta un amore in Grecia. L’incontro fu il preludio a una storia d’amore complicata dalle leggi californiane sull’età del consenso. Per evitare conseguenze legali, la coppia decise di rimanere in Europa fino al compimento della maggiore età di Bo. Questo periodo fu dedicato alla post-produzione e al montaggio del film, permettendo loro di tornare negli Stati Uniti senza rischi per John Derek.

Dopo la morte di John Derek nel 1998, Bo Derek trovò nuovamente l’amore nel 2002 con l’attore John Corbett, noto per il suo ruolo in Sex and the City. L’incontro avvenne a una festa degli Oscar organizzata da Vanity Fair, un appuntamento al buio che segnò l’inizio di una relazione duratura. “È stato amore a prima vista,” ha ricordato Derek. La coppia, che ha vissuto felicemente insieme per quasi vent’anni, ha deciso di sposarsi nel 2020, sebbene per loro il matrimonio rappresentasse solo un ulteriore segno di stabilità in una relazione già solida.

Bo Derek ha espresso il suo affetto per l’Italia, ricordando con piacere le sue esperienze lavorative nel paese. Tra i suoi progetti italiani, Derek ha menzionato Sognando la California di Carlo Vanzina e la sua partecipazione alla quinta stagione de L’onore e il rispetto. L’attrice ha parlato con affetto del regista Vanzina, descrivendolo come una persona elegante e affascinante con cui ha mantenuto i contatti nel corso degli anni. Inoltre, Derek ha elogiato il suo tempo sul set con Gabriel Garko, sottolineando la loro passione condivisa per i cavalli.

Leggi anche Nobody 2: ecco quando inizieranno le riprese del sequel con Bob Odenkirk