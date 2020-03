Bloodshot è il “take” dell’attore action nel mondo dei cinefumetti fuori dal mondo Marvel Studios. Da quel che sappiamo Sony spera di lanciare un universo cinematografico di personaggi della Valiant Comics con l’uscita di questo film. Ora, Rotten Tomatoes ha svelato il punteggio iniziale del il film Vin Diesel. E le recensioni non sono esattamente gentili.

Bloodshot ha attualmente un punteggio pessimo: 35% basato su 89 recensioni totali. La critica per il film Vin Diesel recita come segue:

Al contrario, il punteggio del pubblico per Bloodshot è attualmente dell’80% “fresco”. La sinossi ufficiale del cinecomic con protagonista l’attore che, tra le altre cose, da la voce all’arboriale Groot nel MCU:

Basato sul fumetto più venduto Valiant, Vin Diesel recita nel ruolo di Ray Garrison, un soldato recentemente ucciso in azione e riportato in vita come il supereroe Bloodshot dalla società RST. Con un esercito di nanotecnologie nelle vene, è una forza inarrestabile: più forte che mai e in grado di guarire all’istante. Ma nel controllare il suo corpo, la società ha anche influenzato la sua mente e i suoi ricordi. Ora, Ray non sa cosa è reale e cosa non lo è, ma è in missione per scoprirlo.