Birds of Prey: 18 nuove immagini del film con Margot Robbie

A pochi giorni ormai dall’uscita nelle sale italiane e in quelle di tutto il mondo, la campagna pubblicitaria della DC per promuovere Birds of Prey continua incessantemente, anzi entra nel vivo. Il film, con protagonista Margot Robbie che riprende i panni della pericolosa e psicopatica Harley Quinn, si mostra in diciotto nuove immagini rilasciate online nelle ultime ore.

Diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura di Christina Hodson, la pellicola vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Black Canary, Rosie Perez Renee Montoya, Chris Messina nel ruolo di Victor Zsasz, Ewan McGregor nel ruolo di Roman Sionis ed Ella Jay Basco nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.

Ecco la gallery:

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020.

Avete mai sentito quella del poliziotto, dell’uccello canterino, dello psicopatico e della principessa mafiosa? Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo Harley può raccontarla. Quando il malvagio villain narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono come bersaglio una ragazza di nome Cass, la città viene messa sottosopra per cercare di trovarla. Così le strade di Harley, la Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e l’improbabile quartetto non avrà altra scelta se non allearsi per sconfiggere Roman. Nel film della Warner Bros. Pictures, Margot Robbie ritorna come Harley Quinn, al fianco di Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice; Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Black Canary; Rosie Perez Renee Montoya; Chris Messina nel ruolo di Victor Zsasz; ed Ewan McGregor nel ruolo di Roman Sionis. La nuova arrivata Ella Jay Basco recita anche nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain nel suo debutto cinematografico.