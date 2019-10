Nel corso della BIM Experience 2019 si terranno masterclass, movie games, cinema per le scuole, incontri e dibattiti, per il sesto anno consecutivo in Sardegna

Appuntamento dal 15 al 17 ottobre con tante proposte tra Tonara e Orgosolo, comuni del Consorzio Bim Taloro. Sono oltre novecento gli studenti coinvolti nella BIM Experience 2019: seicento delle scuole primarie e trecento delle secondarie, provenienti da istituti di vari comuni. Anche quest’anno verranno selezionati dieci giurati che parteciperanno alla cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival.

Si comincia il 15 ottobre al cine teatro Tonara, dove saranno proiettati film riservati agli alunni delle primarie: Louis e gli Alieni di Christoph Lauenstein e Zanna Bianca di Alexandre Espigares. Il giorno successivo, mercoledì 16 ottobre, gli alunni delle scuole secondarie vedranno Wonder di Stephen Chbosky e La Melodie di Rachid Hami. Sia martedì che mercoledì si terranno pillole di lezioni cinematografiche e movie game. Il 17 ottobre si conclude nell’auditorium comunale di Orgosolo in cui saranno riproposte le proiezioni per la scuola secondaria di secondo grado. Sarà lasciato spazio agli insegnanti, a cui sarà fornita una brochure con gli spunti di riflessione.

Il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi, ha affermato: