Battle: Freestyle – Trama e cast del film Netflix

Disponibile su Netflix dal 1° aprile, Battle: Freestyle è un film norvegese diretto da Ingvild Søderlind. Ambientato nel mondo dell’hip hop e girato tra la Francia (Parigi) e l’Ungheria (Budapest), il film ha come protagonista una giovane ragazza pronta a tutta pur di sfondare nel mondo della street dance a livello internazionale.

Trama e cast di Battle: Freestyle

Trama

Da un piccolo appartamento di Oslo, Amalie e il suo ragazzo Mikael sognano di sfondare nel mondo della street dance a livello internazionale. L’occasione si presenta quando la loro squadra “Illicit” è selezionata per partecipare a una gara a Parigi, ma una volta lì la situazione inizia a degenerare e presto si rendono conto che se non migliorano la propria esibizione non ce la faranno. Nel frattempo Amalie è distratta dalla ricerca della madre che abita a Parigi e gestisce una scuola di danza. La sua presenza scenica ne risente quando non riesce a imparare le nuove mosse, facendo aumentare le tensioni all’interno del team. Il gruppo affronta Amalie che capisce a suo malincuore di non poter farne più parte, ma durante la ricerca della madre si imbatte in una discoteca underground dove può sentirsi libera e ravvivare il suo entusiasmo per la danza. Combattuta tra il suo amore per Mikael, il desiderio di ritrovare la madre e la passione per il ballo, Amalie dovrà scegliere. Cosa ha in serbo per lei il futuro?

Cast

Il cast di Battle: Freestyle comprende Lisa Teige, Fabian Svegaard Tapia, Ellen Dorrit Petersen, Bao Andre Nguyen, Georgia May Anta, Morad Aziman, Keiona, Léa Djyl, Lea Lavabre, Adeline Tayoro, Ola G. Furuseth, Christine Grace Szarko, Philou, Sarah Bee, Bboy Junior, Martine Mbock e Kevin Staincq.