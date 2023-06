Barbie, il poster francese che ha stupito il web con quel piccante doppio senso

Siamo a quasi un mese esatto dall’uscita nei cinema mondiali di uno dei lungometraggi più attesi del 2023, stiamo parlando ovviamente di Barbie, scritto e diretto da Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, di Barbie e Ken.

A questo punto siamo anche nel pieno apparato promozionale della pellicola, con tanto di trailer, immagini, interviste e anche poster. Uno in particolare, quello francese, ha fatto il giro del web per un gioco di parole decisamente sexy.

Barbie, uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 luglio

Barbie, la cui uscita nei cinema italiani è prevista per il prossimo 20 luglio, vedrà Margot Robbie nei panni di una Barbie che improvvisamente non è più abbastanza perfetta per Barbielandia e si ritrova a dover visitare il mondo reale, ad accompagnarla nelle sue avventure sarà il Ken di Ryan Gosling. Elemento distintivo del film è l’idea che Barbie possa fare tutto (infatti le bambole di Barbie fanno tutti i mestieri possibili) mentre Ken è semplicemente il suo fidanzato. Idea su cu si basa anche la maggior parte del marketing del film, con tutti i poster internazionali che recitano “Lei è tutto” oppure “Lei può essere tutto ciò che vuole“, o una versione simile del concetto, mentre Ken è indicato come “Lui è solo Ken“.

Una simile dicitura vi è anche sul poster promozionale francese, che però nasconde un doppio senso, molto piccante, che il pubblico e i fan francesi hanno colto immediatamente. Nel poster francese si legge “Elle peut tout faire.” seguito da “Lui, c’est juste Ken.” Che tradotto normalmente sarebbe “Lei può fare tutto” seguito da “Lui, è solo Ken“, fin qui tutto normale, se non fosse che la parola ken ha un doppio significato nel gergo francese. Se avete pazienza vi spieghiamo il tutto.

Nel gergo francese “verlan“, introdotto negli anni Ottanta, i giovani hanno iniziato a dare nuove significati alle parole, cambiando l’ordine in cui le sillabe sono pronunciate, ad esempio tomber (cadere) diventa beton (cemento). Così, il gergo ken, deriva da forniquer (fornicare, fare sesso), che viene accorciato spesso a niquer (scopare), che poi con il verlan è diventato queni o keni, e nel tempo accorciato ancora a semplicemente ken.

Pertanto la dicitura “Lui, c’est juste Ken.” nel poster cambia significato, perché c’est (lui è) e sait (sa, dal verbo sapere) sono omofoni, e ken come abbiamo visto prima vuol dire scopare. Quindi il nuovo significato della tagline sarebbe “Lei può fare tutto” e “Lui, sa solo scopare“!

Che dire, chapeau ai francesi!

Vi ricordiamo che Barbie, in America, arriva lo stesso giorno di Oppenheimer ovvero il 21 luglio, mentre da noi il progetto sarà lanciato un giorno prima ovvero il 20 luglio 2023. Il cast della realizzazione vede coinvolti, inoltre, anche America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman, Alexandra Shipp, Michael Cera, John Cena, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Scott Evans e molti altri ancora.

