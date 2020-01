Bambi arriverà in live-action e seguirà quindi la scia de Il Re Leone, La Bella e La bestia, il Libro della Giungla e Aladdin

Bambi è il classico della Disney che più (forse) ha segnato l’infanzia dei bambini di tutto il mondo, con la sua storia di dolore e rinascita, che nessuno scorderà mai.

The Hollywood Reporter ha dunque divulgato la notizia che la Disney ha ordinato un nuovo film di Bambi, facendo il remake del classico film d’animazione del 1942. Secondo quanto riferito, la Casa di Topolino ha assunto due scrittori per scrivere la sceneggiatura adattata per il live-action e sono Ginevra Robertson-Dworet (Capitain Marvel, Tomb Raider) e Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser, Chaos Walking). Il nuovo film sarà prodotto da Depth of Field, la società di produzione di Chris, Paul Weitz e Andrew Miano. Sempre secondo lo stesso report, la Disney non proverà a creare una storia più ampia nel remake per renderlo più teatrale.

Al momento attuale la Casa di Topolino ha molti live-action in cantiere. Tra questi Mulan, della regista Niki Caro. A differenza di alcuni altri remake che hanno cercato di emulare direttamente il film originale, Mulan viene invece portato in una direzione molto diversa rispetto al suo classico animato, concentrandosi più sull’azione che sull’umorismo o sulla musica. In ogni caso diteci, siete curiosi di vedere Bambi in live action dopo le calde lacrime versate per Dumbo di recente?