I Bad Boys Will Smith e Martin Lawrence torneranno per un quarto film!

I Bad Boys non andranno da nessuna parte, dal momento che Sony ha recentemente riferito che sta già lavorando a un quarto film della serie! Bad Boys for Life, la tanto attesa terza avventura dei due investigatori Mike Lowrey e Marcus Burnett ha fatto il suo debutto nei cinema americani giovedì sera e ha ottenuto un grandissimo successo al box office, nonché tante recensioni positive da parte della critica. Il terzo capitolo ha dimostrato che i franchise possono migliorare, anche a distanza di anni, con una nuova vena artistica!

Secondo The Hollywood Reporter Sony sta andando avanti con lo sviluppo di un sequel di Bad Boys for Life, proprio mentre il film arriva nei cinema di tutto il mondo (in Italia arriverà il 20 febbraio). Lo sceneggiatore Chris Bremner, che ha lavorato al nuovo sequel, è stato assunto dallo studio per scrivere la sceneggiatura del prossimo film. Sia Will Smith che Martin Lawrence dovrebbero tornare. Inoltre il report di THR suggerisce che non ci sarà un grosso divario tra le due uscite, un’ottima notizia considerando che questo terzo capitolo è uscito 16 anni dopo l’ultimo. Il motivo di tale ritardo era dovuto ai soldi e alla mancanza di una storia giusta, ma con il successo al botteghino che sta riscuotendo il film, la questione budget dovrebbe essere risolta.