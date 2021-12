Avete visto la sorella di Alessandra Mastronardi? È bella come lei, lavora per la TV ma non ama le luci dei riflettori

Alessandra Mastronandi, classe 1986, amata attrice italiana, è salita alla ribalta nel 2006 con il ruolo nella serie tv I Cesaroni, dopo aver partecipano e numerosi programmi televisivi in ruoli minori, tra cui anche il terzo capitolo di Un medico in famiglia. Continuando a vestire i panni di Eva Cudicini in I Cesaroni fino al 2012, negli anni ha preso parte, sul piccolo schermo, a Romanzo criminale, Sotto il cielo di Roma, Romeo e Giulietta, L’allieva, I medici, e ha partecipato, per 5 episodi a Master of None. Al cinema, dopo La bestia nel cuore, di Cristina Comencini, ha recitato a To Rome with Love, L’ultima ruota del carro, Ogni maledetto Natale, Life, L’agenzia dei bugiardi e il recente Carla. Madrina della Mostra del Cinema di Venezia per la 76ª edizione, Alessandra Mastronardi ha una sorella minore di nome Gabriella al quale è molto legata e che l’ha accompagnata appunto a Venezia nel 2019.

Chi è la sorella di Alessandra Mastronardi, Gabriella Mastronardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriella Mastronardi (@gabri.ellina)

Gabriella Mastronardi, classe 1991 e nata a Roma, lavora anche lei nel mondo dello spettacolo, ma più nel dietro le quinte. Laureatasi in Comunicazione Pubblica d’Impresa all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato nella comunicazione social di programmi tv e di importanti marchi commerciali. Ha infatti curato il canale di comunicazione web della casa automobilistica Mercedez-Benz e da alcuni anni lavora a Mediaset come addetta stampa, occupandosi di trasmissioni televisive come Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque. Amante dei viaggi e degli animali, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata che, a differenza di Alessandra Mastronardi che deve convivere con la propria popolarità, riesce a tenere lontana dai riflettori. Sappiamo però che è fidanzata con il giornalista e opinionista Fabrizio Basin, che è molto attiva su Instagram dove conta più di 9.000 follower e che attualmente vive a Milano.