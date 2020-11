Miley Cyrus, nata Destiny Hope Cyrus, cantautrice e attrice statunitense, nota per il ruolo di Miley Stewart alias Hannah Montana nella serie tv Disney Channel Hannah Montana, è stata una delle cantanti e donne più influenti al mondo, popolare anche per il continuo cambio di look e per scandalosi video che hanno invaso il web. Il più famoso è sicuramente quello del singolo Wrecking Ball che ha fatto scalpore, con servizi anche al telegiornale su varie reti estere, e che si è comunque rivelato un successo mondiale, visualizzato 19 milioni di volte nelle prime 24 ore. Esordendo a 8 anni nella serie tv Doc, diretta dal padre, nel 2003 prende parte al film Big Fish, di Tim Burton, e viene scelta a 13 anni per il ruolo di Hannah Montana che l’ha lanciata nel mondo della musica e dello spettacolo. Nel 2006, quando la serie venne trasmessa negli Stati Uniti, la Cyrus divenne l’idolo dei teenager, prima artista a produrre brani, film, serie tv e prodotti all’interno della Walt Disney Company. Con testi e album in testa ai Billboard 200 con sold out per tour e concerti, Miley Cyrus ha partecipato anche a numerosi film e serie tv apprezzati e noti al pubblico. Ma com’è cambiata l’attrice e cantautrice negli anni?

La trasformazione di Miley Cyrus

Nel 2007 la teen idol Miley Cyrus ha guadagnato 18 milioni di dollari, arrivando nel 2010 a 54 milioni, considerando gli episodi di Hannah Montana per i quali venne pagata 15 milioni a episodio, guadagnando così più 100 milioni di dollari in cinque anni. È infatti entrata, posizionandosi al primo posto, nella classifica delle adolescenti più ricche di Hollywood con un patrimonio di 120 milioni di dollari. Nel 2011 ha ricevuto l’appellativo di regina del pop, acclamata anche come attrice e considerata una delle donne più sexy al mondo.

Oltre a un repentino cambio dello stile musicale, passando dal pop a uno stile più maturo, spostandosi quindi anche su brani country e sperimentando negli anni generi come l’hip hop, l’elelettropop e la musica psichedelica anche il look dell’attrice ha subìto numerosi cambiamenti. Lei stessa ha definito Elvis Presley come principale fonte d’ispirazione, insieme ad artisti come gli OneRepublic, Christina Aguilera, Madonna e Britney Spears. Ecco l’impressionante trasformazione di Miley Cyrus negli anni.

