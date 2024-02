Annie Awards 2024: l’anno di Spider-Man e di Blue Eye Samurai

Agli Annie Awards 2024, i premi dedicati al mondo dell'animazione, hanno trionfato Spider-Man: Across the Spider-Verse e Blue Eye Samurai.

Si è tenuta la serata di premiazione degli Annie Awards, i premi americani che celebrano i migliori prodotti animati dell’anno. Come prestigio corrispondono agli Oscar, solo interamente dedicati al mondo dell’animazione. Ci sono state alcune sorprese e Spider-Man: Across the Spider-Verse sembra avere la strada spianata verso gli Oscar. Riuscirà a battere lo Studio Ghibli?

Il film Netflix Nimona – ora disponibile gratuitamente su YouTube – aveva ricevuto il numero maggiore di nomination (9 in totale), ma è stato Spider-Man: Across the Spider-Verse a trionfare, prendendo il comando della serata con 7 premi, incluso quello per il miglior film. Ha vinto anche il premio per la migliore regia, andato al tiro composto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, quello per la migliore colonna sonora, i migliori effetti visivi, il miglior character design, la scenografia e il montaggio.

Nimona non è rimasto del tutto a bocca asciutta e ha vinto il premio per il miglior doppiaggio per il lavoro svolto da Chloe Grace Moretz e il premio per la migliore sceneggiatura. Anche Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki – che aveva ottenuto cinque nomination – si è portato a casa qualche premio: miglior storyboard e migliore animazione. Robot Dreams, anch’esso candidato a cinque nomination, ha vinto il premio come miglior film indipendente.

Sebbene le scommesse sull’Oscar al miglior film d’animazione siano ancora aperte, questo è un ottimo segnale per Sony e Spider-Man: Across the Spider-Verse, che ora ha ufficialmente l’approvazione da parte degli specialisti del settore dell’animazione. Quindi, anche se molti considerano l’Oscar già assegnato a Miyazaki (soprattutto dopo il successo ai Golden Globes), forse possiamo ancora sperare in una piccola sorpresa. Lo scopriremo il 10 marzo!

Nel campo delle serie televisive, quella imbattibile è stata Blue Eye Samurai di Netflix, che è stata incoronata Miglior serie per adulti e che ha portato a casa anche i premi per i migliori effetti visivi, la migliore animazione, la scenografia, la sceneggiatura e il montaggio. Inoltre, Netflix ha ottenuto un altro piccolo successo con Hilda, premiata come migliore serie animata per bambini.

Anche se Disney non è andata molto bene nel campo dei film (perché ha avuto solo due nomination per Elemental e nessuna per Wish), ha avuto più fortuna in campo televisivo. Moon Girl and Devil Dinosaur ha portato a casa tre Annie, la seconda stagione di Star Wars Visions ne ha portati a casa due e l’antologia Kizazi Moto: Generazione di fuoco è stata incoronata miglior miniserie.