Animali Fantastici 3: I segreti di Silente – il nuovo poster anticipa degli elementi del film

Animali Fantastici 3: I segreti di Silente arriva nelle sale nel luglio 2022

Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente è il terzo capitolo della serie spin-off della saga di Harry Potter che trae ispirazione dal libro Animali Fantastici e dove trovarli, un’enciclopedia magica del mondo del mago occhialuto dove sono elencate tutte le creature dell’universo della Rowling con annesso le loro caratteristiche e il loro grado di pericolosità. Ebbene, questo nuovo tassello è ricco di novità: innanzitutto vedremo finalmente all’opera il nuovo Grindelwald, interpretato questa volta da Mads Mikkelsen dopo che Johnny Depp è stato licenziato da Warner Bros. direttamente.

Queste, però, non sono le uniche novità alle quali assisteremo in Animali Fantastici 3: I segreti di Silente. Basterebbe infatti vedere, come riportato da Collider, il nuovo poster della realizzazione che trovate qui sopra. Se osservate la locandina ci sono ben due elementi che appaiono in primo piano che potrebbe realmente cambiare le cose all’interno della pellicola. Nell’immagine vediamo innanzitutto Hogwarts e anche una fenice che svolazza sullo sfondo. Riguardo il primo elemento, sembra che la scuola di stregoneria possa avere realmente un ruolo più centrale nella realizzazione (nonostante era già apparsa ne I crimini di Grindelwald), mentre la creatura è totalmente inedita. Nello specifico la fenice potrebbe essere Fanny che in Harry Potter aiuta Silente in svariate occasioni.

Animali Fantastici 3: I segreti di Silente è prodotto da Heyday Films e Warner Bros. con la distribuzione sempre di Warner Bros. La realizzazione, diretta da David Yates con la sceneggiatura di Steve Kloves, vede la partecipazione di Eddie Redmayne nella parte di Newt Scamander, Jude Law nel ruolo di Albus Silente, Ezra Miller che incarna Creedence Barebone, Callum Turner che incarna Theseus Scamander, Dan Fogler (Jacob Kowalski) e molti altri ancora. La pellicola dovrebbe arrivare nelle sale a luglio 2022.