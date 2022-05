Angelina Jolie: al via in Puglia le riprese di Senza Sangue

Angelina Jolie si prepara alla sua permanenza in Puglia: a Martina Franca, in provincia di Taranto, la bella attrice americana girerà alcune scene del suo nuovo film, Senza Sangue. Il film sarà tratto dall’opera omonima dello scrittore italiano Alessandro Baricco. L’attrice premio Oscar arriverà a Martina Franca nei prossimi giorni, tra meno di una settimana, per dare il via al set. Il set sarà al centro storico della città, mentre alcune riprese sono state già fatte a Matera. La prima permanenza in Puglia di Angelina Jolie è stata a marzo scorso, atterrando a Brindisi per poi un giro sul litorale pugliese.

“Il nostro splendido centro storico, nelle prossime settimane, sarà il set del film della star di Hollywood”, ha scritto sulla sua pagina Facebook l’assessore ai Lavori Pubblici, allo Spettacolo e al Turismo del comune, Gianfranco Palmisano, che ha dato l’annuncio dell’imminente arrivo di Angelina Jolie. “Non è la prima volta che un film viene girato a Martina, ma è la prima volta che la nostra città viene scelta da una distribuzione cinematografica internazionale molto prestigiosa”, ha aggiunto ancora l’assessore. “Il centro storico andrà sul grande schermo in tutto il mondo con un importante ritorno di immagine ed economico”, ha concluso.

Angelina Jolie sarà la regista di Senza Sangue, un romanzo di Alessandro Baricco. Ecco la trama del libro: Manuel Roca e i suoi due figli vivono in una vecchia fattoria isolata nella campagna. Un giorno quattro uomini su una vecchia Mercedes imboccano la strada polverosa che conduce alla loro casa. Come se stesse aspettando da sempre questo momento, Manuel Roca non perde un attimo e chiama a sé i due figli. Qualcosa di terribile e indescrivibile sta per accadere; qualcosa che sconvolgerà irrimediabilmente la vita di tutti, soprattutto quella della piccola Nina. Le riprese si protrarranno per gran parte del mese di giugno.