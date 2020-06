Si lavora al film in versione live-action di Allacciate le cinture! Viaggiando si impara (The Magic School Bus), popolare serie tv anni ’90 andata in onda sui canali Mediaset

Elizabeth Banks è salita a bordo dell’adattamento cinematografico live-action di Universal Allacciate le cinture! Viaggiando si impara (The Magic School Bus) per interpretare l’intrepida maestra Frizzle.

La serie televisiva basata sulla serie di libri di Joanna Cole, è stato un popolare programma televisivo animato negli anni ’90. La serie educativa segue la signora Frizzle e la sua classe mentre fanno escursioni sul loro scuolabus giallo che si trasforma in aereo, sottomarino, nave spaziale o tavola da surf.

Oltre a recitare, Banks produrrà anche il film con Max Handelman per la Brownstone Productions, oltre al presidente e direttore della strategia di Scholastic Entertainment Iole Lucchese e al vicepresidente senior e direttore generale Caitlin Friedman e Marc Platt e Adam Siegel per Marc Platt Productions. Alison Small sarà produttore esecutivo per la Brownstone Productions. Iole Lucchese ha dichiarato in una nota:

Siamo lieti di dare vita all’iconica signora Frizzle e al suo entusiasmo per la conoscenza e l’avventura in un modo nuovo e originale che ispira la prossima generazione di bambini a esplorare la scienza e supporta gli insegnanti che aiutano a rendere la scienza reale e accessibile ai giovani studenti ogni giorno.

Ryan Christians della Marc Platt Productions supervisionerà la produzione con Sara Scott e Lexi Barta della Universal Pictures. Lily Tomlin ha recitato nel ruolo di Ms. Frizzle nella serie TV animata PBS, andata in onda per 18 anni consecutivi negli Stati Uniti ed è stata trasmessa in oltre 100 paesi. Un sequel animato della serie originale, Il magico scuolabus riparte, con Kate McKinnon nel ruolo della sorella della signora Frizzle, Fiona, ha debuttato su Netflix nel 2017.

