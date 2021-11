Alec Baldwin è pronto alla difesa: ha ingaggiato il suo avvocato per il caso Rust

Alec Baldwin non è attualmente accusato dell’omicidio di Halyna Hutchins, nonostante il caso sia ancora aperto

Alec Baldwin, come riportato da tantissime testate mondiali in giro per il mondo, è purtroppo stato protagonista di un tragico incidente sul set del film Rust, del quale è produttore e attore principale. In particolare, mentre si stava girando una scena del lungometraggio, all’artista è partito un colpo dalla pistola di scena che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito alla spalla il regista Joel Souza. Chiuso il set, sono partite le indagini della Polizia che per ora non hanno escluso niente.

Ad ora sappiamo che né l’addetta alle armi che l’aiuto regista sapevano che l’arma fosse carica e difatti hanno passato ad Alec Baldwin l’arma credendola scarica. Oltre a questo, la sceneggiatrice ha invece sostenuto che l’attore sopramenzionato era sovente fare frequenti improvvisazioni come accaduto con la scena incriminata, dove non doveva sparare con una pistola (il colpo era solo suggerito in sceneggiatura, senza la presenza di nessuna arma). In tutto questo, come riportato da Variety, nonostante il divo non sia formalmente accusato, ha deciso di ingaggiare un avvocato, Aaron S. Dyer, della Pillsbury Winthrop Shaw Pittman che difenderà anche Rust Movie Productions e le altre compagnie coinvolte nella produzione di Rust. In precedenza lo stesso legale ha difeso anche l’astronauta Buzz Aldrin, che aveva colpito un complottista che aveva dichiarato che lo sbarco sulla luna non era mai avvenuto. Aldrin era riuscito a non ottenere una multa per l’aggressione.

Recentemente Alec Baldwin si era detto molto rammaricato dalla vicenda, spiegando di essere anche un amico di Halyna Hutchins. Inoltre lo stesso attore ha proposto che ci siano delle Forze di Polizia sui set in cui sono presenti delle armi da fuoco così da monitorare meglio la situazione. Ad ogni modo noi continueremo a seguire la vicenda per capire chi realmente si cela dietro la tragica vicenda che si è consumata sullo sfortunato e drammatico set di Rust.