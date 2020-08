HBO ha svelato al pubblico un teaser trailer della seconda stagione di His Dark Materials, come pure la data d’uscita

La stagione numero due della serie His Dark Materials, con protagonista Dafne Keen, arriverà a novembre 2020. “Il mondo è al corrente della minaccia che pende sopra le nostre teste” recita il teaser trailer. “Ma non abbiate paura. Faremo tutto ciò che sarà necessario.”

La HBO ha annunciato che la seconda stagione di His Dark Materials sarà presentata in anteprima a novembre. Basata sul secondo libro della trilogia del romanzo di Philip Pullman, la stagione 2 inizia dopo che Lord Asriel (James McAvoy) ha aperto un ponte verso un nuovo mondo e, come avverte il trailer, la “Grande Guerra” sta per iniziare. “Le streghe hanno sempre saputo più di quanto avrebbero dovuto”, spiega il trailer, ed ecco cosa dovrebbe recuperare il pubblico. Il trailer ci offre anche il nostro primo, lungo sguardo agli Spettri, creature ultraterrene che banchettano con le anime degli adulti. Ci introduce anche al nuovo personaggio di Terence Stamp, Giacomo Paradisi, il portatore del Coltello Sottile, che può tagliare i divari tra i mondi.

Nella seconda stagione della serie fantasy Lord Asriel (James McAvoy) ha aperto un ponte verso un nuovo mondo e, sconvolto dalla morte della sua migliore amica, Lyra (Dafne Keen) segue Asriel nell’ignoto. In una strana e misteriosa città abbandonata incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che fugge anche da un passato travagliato. Lyra e Will apprendono che i loro destini sono legati alla riunificazione di Will con suo padre, ma il loro percorso è costantemente ostacolato quando una guerra inizia a scatenarsi attorno a loro. Nel frattempo, la signora Coulter (Ruth Wilson) cerca Lyra, determinata a portarla a casa con ogni mezzo.

