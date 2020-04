A Casa Con Olaf torna con una nuovissima puntata che ci porta nel mondo dei cani da slitta

A Casa con Olaf è la web series che vede protagonista il pupazzo di neve creato nel primo Frozen da Elsa, la principessa (all’epoca), di Arendelle, con i poteri magici. Quando la ragazza iniziò a rendersi conto di non riuscire a controllare i propri fortissimi poteri, decise di andare via e creare un suo personale regno di ghiaccio, per essere sé stessa, a discapito dei suoi affetti. Per non restare completamente sola, Elsa creò quindi Olaf, che poi, nel tempo, è diventato il personaggio preferito da tutti. Lui e la renna Sven, naturalmente!

Ma torniamo a noi e alla puntata di oggi di A Casa con Olaf, che ci fa vedere cosa accade quando i nostro eroe decide di andare a trovare i cani da slitta che, ovviamente una cosa fanno, oltre alle feste: trainano la suddetta slitta. Chiaramente le cose con Olaf non vanno mai per il verso giusto ma è carino dare un’occhiata a come il pupazzo non si perda mai, ma proprio mai d’animo…

La trama ufficiale del secondo film di Frozen:

Perché Elsa è nata con poteri magici? La risposta chiama a gran voce la ragazza e mette potenzialmente a rischio il suo regno. Insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven, Elsa partirà per un pericoloso ma straordinario viaggio. In Frozen, Elsa temeva che i suoi poteri fossero una grave minaccia per il mondo. In Frozen 2, deve sperare che siano abbastanza.

