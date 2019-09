Lucky Red e Koch Media portano sul piccolo schermo Stanlio & Ollio, disponibile in Home Video dal 19 settembre 2019

Il film di Jon S. Baird sull’amicizia tra il duo di comici più amato di sempre, interpretati rispettivamente da Steve Coogan e John C. Reilly, sta per arrivare in Home Video! Stanlio & Ollio sarà disponibile in DVD e Blu-Ray a partire dal 19 settembre 2019 con Koch Media e Lucky Red.

Nella pellicola viene seguita la tournée teatrale in Inghilterra di Stanlio e Ollio nel 1953. Candidato nella categoria Miglior film britannico ai BAFTA, il film ha ricevuto anche la candidatura ai Golden Globe 2019 per John C. Reilly nella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale.

Nell’edizione Home Video, i contenuti speciali includono Stanlio & Ollio: il film, L’amicizia dietro le quinte, Il trucco e il Trailer. Ecco la sinossi della pellicola: