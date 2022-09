Il fantastico mondo di Willow torna sugli schermi grazie alla serie live-action targata Lucasfilm e Imagine Entertainment. Sul palco del D23 Expo Disney ha svelato il primo trailer ufficiale della sua nuova serie originale, in arrivo sulla piattaforma streaming a novembre. Willow è la serie sequel dell’omonimo film cult di Ron Howard del 1988.

Dopo anni di indiscrezioni, promesse e stagnanti sceneggiature, la spinta del canale streaming ha portato i suoi frutti e, finalmente, la serie Willow ha una data di uscita: appuntamento al 30 novembre, ovviamente solo su Disney+.

La serie si svolge anni dopo gli eventi del film e introduce nuovi personaggi, tutti abitanti di questo regno incantato popolato di fate, streghe e mostri a due teste. “La storia inizia con un aspirante mago in un villaggio di Nelwyn e una ragazza destinata a unire i regni sotto un’unica bandiera, colei che ha contribuito a distruggere una regina malvagia e bandire le forze dell’oscurità”, spiega la sinossi ufficiale. Ora, in un mondo magico in cui prosperano diverse creature mistiche, l’avventura continua e i loro demoni interiori si uniscono per salvare il loro mondo.

Alla regia della serie troviamo Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), mentre gli showrunner sono Jonathan Kasdan e Wendy Mericle. Ron Howard, regista del film che ha dato inizio a tutto, è il produttore esecutivo della serie insieme a Bob Dolman, autore della sceneggiatura originale. Per quanto riguarda il cast, Willow Ufgood è ancora una volta interpretato dal grande Warwick Davis. Ellie Bamber , Tony Revolori , Ralph Ineson , Erin Kellyman, Ruby Cruz, Dempsey Bryk, Alexis Rodney e Christian Slater completano il cast.