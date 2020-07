Arriva ad ottobre su Sky la nuova serie di Luca Guadagnino, We Are Who We Are, ambientata in una base militare e con protagonisti due adolescenti

Luca Guadagnino porta, per la prima volta, il suo stile cinematografico sul piccolo schermo con We Are Who We Are, prodotta dalla The Apartment e Wildside con Small Forward, co-produzione tra Sky e HBO, composta da 8 episodi e in arrivo il 9 ottobre su Sky e NOW TV. La serie è stata scritta insieme a Paolo Giordano e Francesca Manieri e sarà distribuita a livello internazionale da Fremantle.

We Are Who We Are racconta una storia di formazione con protagonisti due adolescenti che vivono in una base militare americana in Italia. Le loro famiglie sono infatti spesso composte sia da civili che militari. Tra primi amori, amicizia e tutto ciò che durante l’adolescenza i giovani ragazzi vivono, Guadagnino rappresenta una storia universale, in cui identificarsi e immedesimarsi, mostrando anche un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. Oltre che sceneggiatore e regista, Guadagnino è anche produttore esecutivo, showrunner e produttore insieme a Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway e Francesco Melzi d’Eril.

La serie racconta la storia di Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in una base militare in Veneto con la madre Sarah e la compagna Maggie, entrambe in servizio nell’esercito statunitense. Nella base militare vive anche Caitlin, un’adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano. Rispetto al fratello maggiore Danny, Caitlin ha un rapporto più stretto con il padre Richard, che non con la madre Jenny, con la quale la comunicazione è più difficile. Caitlin è la figura cardine del suo gruppo di amici, di cui fanno parte Britney, una ragazza schietta, arguta e sessualmente disinibita, Craig, un allegro e bonario soldato di circa vent’anni, Sam, il geloso ragazzo di Caitlin che è anche il fratello minore di Craig, Enrico, uno spensierato diciottenne del Veneto che ha un debole per Britney, e infine Valentina, una ragazza italiana.

Nel cast troviamo Jack Dylan Grazer, Chloë Sevigny, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Corey Knight, Sebastiano Pigazzi e Beatrice Barichella.

