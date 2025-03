Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia: il trailer ufficiale della seconda stagione del reality Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione musicale del mondo rap prodotta da Fremantle, si fa sentire anche tra Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain: tutti e tre i giudici sono determinati a trovare il nuovo protagonista della scena, con sfide che faranno emergere la loro visione del rap e che metteranno a dura prova i concorrenti. I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma il prossimo 31 marzo.

Il trailer ufficiale della seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia

Anche questa seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4, disponibili dal 31 marzo, i tre giudici andranno a caccia dei migliori talenti emergenti non solo nei grandi centri urbani, ma in diversi angoli d’Italia, esplorando le interessanti realtà delle nostre province: da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra. I giovani rapper che supereranno le fasi di audition e cypher verranno messi alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) con sfide sempre più difficili, al fianco di alcuni tra i nomi più forti dell’attuale scena italiana: battle di freestyle, videoclip e featuring saranno le prove che permetteranno solo a tre artisti di accedere alla finale, che sarà disponibile dal 14 aprile,e al premio in palio per il vincitore di 100.000 euro.

La seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, prodotta da Fremantle Italia, è scritta da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Sonia Soldera e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi, e arriva nel nostro Paese dopo il successo riscosso negli USA e in Francia, rappresentando il primo adattamento italiano di un format originale Netflix