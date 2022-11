Monarch: trailer e data d’uscita della serie Sky con Susan Sarandon

Inganni, bugie e tradimenti per un avvincente family drama ricco di colpi di scena, tutto al ritmo della musica country americana: tutto questo è Monarch, la serie con protagonista il premio Oscar Susan Sarandon (Dead Man Walking, Thelma & Louise). La serie – di cui vi mostriamo il trailer ufficiale – andrà in onda dal 23 novembre su Sky Serie, con due episodi a settimana, e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Susan Sarandon protagonista di Monarch, serie ambientata nel mondo del country americano

La serie, creata da Melissa London Hilfers, è composta da 11 episodi. Ambientata in Texas, Monarch racconta la storia di una delle stelle più luminose del firmamento della musica country americana, Dottie Cantrell Roman (Susan Sarandon) e del marito, il cantautore Albie Roman (Trace Adkins), uniti tanto nella vita privata quanto in quella professionale.

I due coniugi sono una famiglia piena di talento, una vera e propria dinastia della country music. Ma anche se il loro nome è sinonimo di onestà, alla base del loro successo c’è una bugia. Le origini di questo impero, infatti, non corrispondono propriamente a quanto sempre dichiarato, anzi, sembrano essere radicate più nell’ombra che nella luce.

Quando il loro regno verrà messo in pericolo, Nicky Roman (Anna Friel), l’erede al trono, già impegnata a scontrarsi contro un’industria che è contro di lei, non si fermerà di fronte a nulla per proteggere l’eredità, ma anche la sua stessa carriera, anche a costo di scontrarsi apertamente con suo fratello Luke – Ceo della Monarch Records (Joshua Sasse) e contro sua sorella minore Gigi (Beth Ditto), che sembra finalmente intenzionata a reclamare la sua fetta di torta.

Dal 23 novembre, tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW.