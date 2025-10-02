Maxton Hall – Il mondo tra di noi, Stagione 2: il trailer dei nuovi episodi della serie Prime Video

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi , la serie tv tedesca tratta dal romanzo young adult Save Me di Mona Kasten. Prodotta da UFA Fiction, la prima stagione ha registrato il più alto numero di visualizzazioni globali nella prima settimana per una serie Originale Internazionale su Prime Video, raggiungendo il primo posto nelle classifiche di Prime Video in oltre 120 Paesi e territori nel mondo. I nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma il prossimo 7 novembre.

La trama e il trailer ufficiale della seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi

Dopo una notte passionale trascorsa insieme a Oxford e ormai ad un passo dal suo più grande obiettivo di vita, tutto sembra andare alla perfezione per Ruby (Harriet Herbig-Matten). Un colpo del destino nella famiglia di James (Damian Hardung) cambia però ogni cosa, ed è proprio James a riportare Ruby bruscamente con i piedi per terra. Lei è distrutta. Non ha mai provato sentimenti così forti per nessuno come per James, e nessuno l’ha mai ferita così profondamente. Vorrebbe tornare a quando nessuno, a Maxton Hall, la conosceva; a quando non faceva parte del mondo elitario dei suoi compagni di classe. Ma non riesce a dimenticare James soprattutto perché lui sta facendo di tutto per riconquistarla.

La seconda stagione Maxton Hall – Il mondo tra noi vede nel cast i ritorni di Sonja Weißer nel ruolo di Lydia Beaufort, Fedja Van Huêt (Speak No Evil) nel ruolo di Mortimer Beaufort, Justus Riesner in quelli di Alistair Ellington, Runa Greiner nel ruolo di Ember Bell, Andrea Guo nei panni di Lin Wang, Eli Riccardi nel ruolo di Elaine Ellington, Ben Felipe nel ruolo di Cyril Vega e Frederic Balonier nei panni di Kieran Rutherford. I nuovi episodi sono stati diretti da Martin Schreier e scritti da Ceylan Yildirim, Juliana Lima Dehne e Marlene Melchior.