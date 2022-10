Il principe dei draghi – Stagione 4: il trailer ufficiale svela la data di uscita

Il fantasy e l’animazione stanno nuovamente per fondersi su Netflix grazie a Il principe dei draghi – Stagione 4, di cui è stato svelato il trailer ufficiale italiano e in lingua originale. Il titolo della nuova infornata di episodi è Mystery of Aaravos (Mistero di Aaravos, in italiano), facendo riferimento all’elfo “caduto” intrappolato dagli arcidraghi e dagli elfi di Xadia.

Doppiato in originale da Erik Dellums, Aaravos avrà ovviamente un ruolo cruciale nei nove episodi che comporranno Il principe dei draghi – Stagione 4, come d’altronde si evince dal trailer ufficiale, in cui il personaggio appare lasciando il segno. La nuova avventura rappresenta un ulteriore passo all’interno di quelle sette stagioni che Netflix ha confermato saranno raccontate nella loro interezza. Sarà particolarmente interessante vedere cosa hanno in serbo le puntante, dal momento che questo arco narrativo introdurrà un importante salto temporale, con un nuovo ordine a guidare l’universo della serie, come c’era da aspettarsi dopo il precedente season finale.

Il principe dei draghi – Stagione 4 dovrà rispondere a molte domande dopo il salto temporale

Tra i quesiti che più ronzano nelle teste dei fan, vi è certamente quello riguardante Rayla, le cui tracce sembrano essersi perse. Aaron Ehasz, creatore dello show assieme a Justin Richmond, aveva definito la nuova stagione come potenzialmente eclatante ai microfoni di ComicBook.com, dichiarando: “Con così tante possibili strade da esplorare con questo salto temporale di due anni e con così tanto da impostare per il futuro, questa potrebbe essere una stagione capace di cambiare le carte in tavola”. A ogni modo, non dovremo attendere troppo per scoprire cosa hanno ideato i creativi di Wonderstorm e Bardel Entertainment per intrattenerci ancora una volta. L’uscita de Il principe dei draghi – Stagione 4 è infatti fissata al 3 novembre su Netflix. Di seguito, il trailer ufficiale in italiano e in lingua originale.

