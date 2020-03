La serie animata Harley Quinn, la cui versione originale è doppiata da Kaley Cuoco di The Big Bang Theory, ha il suo full trailer per la stagione 2

Harley Quinn, in questa seconda stagione, è sempre alla ricerca di un modo per entrare nella Legion of Doom. Le puntate della season due saranno tredici e andranno in onda sulla piattaforma di streaming digitale DC Universe a partire dal 3 aprile 2020.

Nel corso della prima stagione abbiamo visto che la protagonista si è lasciata col Joker e pare averlo ucciso. Adesso, con la sua migliore amica, Poison Ivy, cerca di entrare nel gruppo di villain più temibili al mondo.

Nel cast vocale della serie ci sono, come detto, Kaley Cuoco, e poiAlan Tudyk, Giancarlo Esposito, Lake Bell, Wanda Sykes, Christopher Meloni, Tony Hale, Sanaa Lathan (che sarà Catwoman) e molti altri ancora.

Ecco a voi il full trailer della nuova stagione della serie sulla villain preferita dell’universo DC:

La sinossi: