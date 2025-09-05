Boots: teaser trailer e data d’uscita della serie Netflix con Miles Heizer

Boots è ambientata nel mondo duro e imprevedibile del Corpo dei Marines degli Stati Uniti degli anni '90.

Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Boots, nuova serie creata da Andy Parker e tratta dal romanzo The Pink Marine di Greg Cope White. Con protagonista Miles Heizer, star di Parenthood e Tredici, lo show – del leggendario produttore Norman Lear (Arcibaldo, Giorno per giorno, Good Times, I Jefferson, Il mio amico Ricky, Maude), scomparso nel dicembre del 2023 a 101 anni – debutterà sulla piattaforma il prossimo 9 ottobre.

La trama e il teaser trailer della serie Boots

Boots è ambientata nel mondo duro e imprevedibile del Corpo dei Marines degli Stati Uniti degli anni ’90, quando essere gay nell’esercito era ancora illegale, la serie segue Cameron Cope (Miles Heizer), un ragazzo senza obiettivi e non dichiarato, e il suo migliore amico Ray McAffey, figlio di un marine decorato, mentre si uniscono a un gruppo eterogeneo di reclute. Insieme, questo gruppo affronta le insidie letterali e metaforiche del campo di addestramento, stringendo legami inaspettati e scoprendo la propria vera identità in un ambiente progettato per spingerli al limite. Con arguzia e grande sensibilità, la serie parla di amicizia, resilienza e ricerca del proprio posto nel mondo, anche quando quel mondo sembra determinato a tenerti in riga o a lasciarti indietro.

Boots vede nel cast anche Max Parker (Sergente Robert “Bobby” Sullivan), Vera Farmiga (Barbara Cope), Liam Oh (Ray McAffey), Cedrick Cooper (Sergente maggiore Marcus McKinnon), Ana Ayora (Capitano Denise Fajardo), Angus O’Brien (Thaddeus Beau Sterling Hicks), Dominic Goodman (Isaiah Nash), Kieron Moore (Nicholas Slovacek), Nicholas Logan (Sergente Cary Wayne Howitt), Rico Paris (Santos Santos) e Blake Burt (John Bowman).