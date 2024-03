Young Sheldon, Jim Parsons sul suo ritorno nei panni di Sheldon Cooper: “meglio di quanto pensassi”

Sono passati quasi cinque anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di The Big Bang Theory. È stato un buon finale per una delle commedie televisive più popolari del 21° secolo, ma quell’universo è andato avanti con Young Sheldon, una serie che si concluderà il prossimo 16 maggio con un episodio in cui Jim Parsons, ancora una volta, interpreterà il leggendario personaggio di Sheldon Cooper.

È vero che Parsons è stato il narratore della serie durante le sue sei stagioni, ma non è la stessa cosa che vederlo tornare nei panni del suo tanto iconico personaggio. Tuttavia, come già annunciato pochi giorni fa, le cose cambieranno nel capitolo finale, in cui è atteso anche il ritorno di Mayim Bialik nei panni di Amy Farrah Fowler.

Ovviamente non avremo tutti i dettagli su questi ritorni finché non vedremo il capitolo finale di Young Sheldon, ma Jim Parsons ha rotto il silenzio su cosa ha significato per lui tornare a interpretare Sheldon Cooper:

“È stato bellissimo, meglio di quanto mi aspettassi. Uno dei motivi per cui ero tanto emozionato è perché quello che hanno scritto è così dolce e perché penso che abbiano inserito me e Mayim in modo così bello nella serie. Spero che tutti siano d’accordo. È stato speciale anche il modo in cui abbiamo girato perché è uno show con una sola telecamera, mentre noi eravamo multi-camera, l’intero aspetto dello show è stato davvero speciale. Andare con Mayim, in un mondo in cui siamo degli ospiti e rivisitare questi personaggi leggermente più vecchi, è stata una circostanza completamente diversa.”

Tutto sembra indicare che la scena in questione si svolgerà dopo la fine di The Big Bang Theory e che, ovviamente, si tratterà di un flashforward, ma Parsons non ha voluto fornire ulteriori dettagli al riguardo. Ciò di cui ha parlato è quanto sia stato diverso agire come narratore nella serie rispetto a interpretare nuovamente Sheldon sullo schermo:

“Quando abbiamo finito di leggere la prima sceneggiatura, non l’abbiamo registrata. Siamo andati a provarla sul set e Mayim l’ha azzeccata subito, ma poi ha detto: ‘Mh, pensavo che mi sarei sentita molto più sicura’. La mia risposta è stata ‘Anch’io’. Pensavo davvero che sarebbe stato come rimettersi un vecchio paio di scarpe, e alla fine è stato così, ma non per la prima ora circa. Ricordo di aver pensato ‘So ancora parlare così?’ Era strano.”