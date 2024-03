X-Men ’97 ottiene il primo punteggio perfetto su Rotten Tomatoes per un progetto Marvel

Un nuovo traguardo è stato raggiunto nel mondo dell’MCU con il lancio della serie animata X-Men ’97 su Disney+, che ha ottenuto un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes.

X-Men ’97: di cosa parla la serie tv?

La serie, appena lanciata, è stata accolta calorosamente dai fan e dalla critica, distinguendosi come il primo progetto Marvel a ricevere una valutazione perfetta da parte di Rotten Tomatoes sin dal lancio dell’MCU.

X-Men ’97 è un reboot della iconica serie animata X-Men: The Animated Series del 1992, portando indietro i fan nell’epoca degli anni ’90 con nuove avventure e sfide per gli X-Men, una squadra di mutanti che utilizza i loro poteri per proteggere un mondo che li teme e li odia.

La serie animata ha ricevuto elogi per il suo tono adulto, ma fedele allo spirito originale, con una narrazione che si distingue per la sua efficienza e coerenza. I recensori hanno sottolineato l’abilità di X-Men ’97 nel catturare l’essenza dei personaggi e dei loro dilemmi, fornendo una narrazione che affronta sia le questioni personali che politiche dei mutanti.

Tra le voci di doppiaggio si trovano nomi come Ray Chase, Jennifer Hale, Cal Dodd e Alison Sealy-Smith, che portano in vita i personaggi iconici come Ciclope, Jean Grey, Wolverine e Tempesta.

Con una serie di 10 episodi, X-Men ’97 offre una nuova esperienza ai fan dei mutanti Marvel, riconquistando il cuore di coloro che erano affezionati alla serie originale e conquistando nuovi spettatori con la sua trama e il suo stile.

Il successo di X-Men ’97 rappresenta un altro trionfo per Disney Television e Marvel Animation, dimostrando ancora una volta la capacità del franchise Marvel di mantenere alta l’attenzione dei fan.

