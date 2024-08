Welcome To Derry: terminate ufficialmente le riprese della serie prequel di IT

Welcome to Derry, la serie prequel di It, ha ormai concluso la produzione della sua stagione di 9 episodi.

Il mondo di It di Stephen King si espande ulteriormente con il completamento delle riprese della serie prequel Welcome to Derry. Jason Fuchs, co-showrunner e produttore esecutivo, ha annunciato che la produzione è ufficialmente terminata, condividendo un’immagine simbolica della sua sedia di produzione con un palloncino rosso, ormai icona del franchise.

Tutto quel che sappiamo sulla serie prequel Welcome To Derry

Welcome to Derry è ambientata negli anni ’60 e riporterà Bill Skarsgård nei panni dell’inquietante Pennywise. La serie, prevista per il 2025, si addentrerà nelle origini del temibile clown, offrendo una nuova prospettiva sul mondo creato da King. La scelta di ambientare la storia in un’epoca antecedente ai film potrebbe avvicinare maggiormente la serie alla visione originale dell’autore.

Il successo dei film precedenti, con It che ha incassato oltre 700 milioni di dollari e It Chapter Two che ha totalizzato 473 milioni, ha dimostrato l’interesse del pubblico per questo universo narrativo. La decisione di sviluppare una serie prequel per HBO permette di esplorare Derry e i suoi abitanti in modo più approfondito rispetto a quanto consentito dai lungometraggi. Con nove episodi, Welcome to Derry offrirà un’analisi dettagliata dei personaggi e delle loro storie, includendo numerosi riferimenti ai film.

Il cast di Welcome to Derry include, oltre a Skarsgård, attori come Taylour Paige, James Remar, Madeleine Stowe, Jovan Adepo, Kimberly Guerrero e Peter Outerbridge. La serie promette di arricchire ulteriormente l’universo di It, mantenendo il tono cupo e inquietante che ha caratterizzato le precedenti adattazioni.

La performance di Skarsgård come Pennywise è stata uno degli elementi più apprezzati dei film, e la serie prequel rappresenta un’opportunità per esplorare le origini del mostro. L’ambientazione negli anni ’60, più vicina alle sequenze degli anni ’50 del romanzo, potrebbe rendere Welcome to Derry una versione più fedele alla visione di King.

